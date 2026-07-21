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Kaynak: ANKA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündemine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneri doğrultusunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Genel Kurul gündeminin ilk sırasına alındı. Yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri ve öğrenci affını kapsayan kanun teklifi ise ikinci sırada görüşülecek.

MECLİS MESAİSİ UZATILDI

Alınan kararla birlikte, daha önce 24 Temmuz'da tatile girmesi planlanan TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı. Bu haftaki görüşmelerin tamamlanamaması ihtimaline karşı Genel Kurul'un 24 Temmuz Cuma günü de çalışmasına karar verildi.

Ayrıca Meclis, 24 Temmuz'un ardından da gündemindeki teklifleri tamamlamak amacıyla bir hafta daha mesaisini sürdürecek.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ BELLİ OLDU

TBMM'nin gelecek haftaki programına göre, 28 Temmuz Salı günü Türkiye ile Libya arasındaki kolluk iş birliği mutabakatına ilişkin kanun teklifi, 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye-Kırgızistan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nda değişiklik öngören teklif ve 30 Temmuz Perşembe günü ise Türkiye ile Kırgızistan arasındaki borç silme anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul, söz konusu tekliflerin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam edecek.