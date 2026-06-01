TBMM, salı günü gündem programında CHP'nin grup toplantısına yer vermedi. CHP'de mutlak butlan kararı ile Genel Başkanlıktan alınan ve ardından Grup Başkanlığı seçimini kazanarak CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel ise grup toplantısının salı günü saat 13.30'da yapılacağını söyledi. Bu belirsizlik kafaları karıştırırken, CHP'den TBMM'ye resmi başvuru yapıldı.

CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısının yarın 13.30'da yapılacağını şu sözlerle açıklamıştı:

Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. ‘Grup Başkanlığı’nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti ve o toplantıda 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Meclis Başkanlığı’na bu yollandı, Meclis Başkanlığı da inceleyerek seçimi tescil etti. Hatta Genel Merkezin başvurusunu da değerlendirdi. İkisini birden uygulamaya koydu. Benim genel başkan unvanımı kaldırdılar sitelerinden ve grup başkanı unvanımı da siteye işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok olmaz da zaten. CHP grubu burada ve grup kendiliğinden Meclis çalışmalarını sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30’da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak