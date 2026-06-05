Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

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