Kaynak: ANKA

Ankara’daki NATO Zirvesi nedeniyle geçen haftayı tatille geçiren TBMM, 12 Temmuz 2026 itibarıyla yargıdan ekonomiye, eğitimden siber güvenliğe kadar 4 koldan yoğun bir yasama mesaisine başlıyor.

12. YARGI PAKETİ GELİYOR

TBMM Genel Kurulu’nun en sıcak gündem maddesi olan "12. Yargı Paketi" yargılama sürelerini kısaltırken ceza kanunlarında köklü revizyonlar içeriyor. Yeni teklife göre yazılı yargılamada duruşmalar arası süre 3 ayı geçemeyecek, geçen duruşmalar için hakim gerekçe yazacak.

Kamuoyunda büyük mağduriyet yaratan "IBAN dolandırıcılığı" suçuyla ilgili de ceza esnetilmesine gidiliyor. Banka hesabını bilerek başkasına kullandıranların dolandırıcılık suçuna iştirakı sadece hesap vermekle sınırlı kaldıysa, verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Yürürlükten önce ceza alanların dosyaları ise Yargıtay'dan bozularak mahkemelerine iade edilecek. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda işkence, eziyet ve kamu görevlisinin kötü muamelesi suçlarında artık Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) uygulanamayacak. Kanuni faizler ise doğrudan Merkez Bankası reeskont oranının yüzde 80'i baz alınarak sisteme oturtulacak.

EMEKLİYE 23 BİN 552 TL "MÜJDESİ" VE İNTERNET DEVLERİNE YÜZDE 2 SİNEMA KESİNTİSİ

14 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek 30 maddelik torba yasa, geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Teklifle en düşük emekli aylığı tabanı resmen 23 bin 552 TL’ye çekiliyor.

Ekonomik pakette dikkat çeken bir diğer nokta ise medya hizmet sağlayıcıları ile Netflix, BluTV gibi internet platformlarının yıllık net satışlarından yüzde 2 pay alınarak doğrudan yerli sinema sektörünün desteklenmesi için fona aktarılacak olması. Ayrıca turizm tesislerindeki istihdamı korumak adına yıl sonuna kadar personel başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği sağlanacak. Trafikte terör estirenlerin kabusu olacak yeni maddeyle de aday sürücülerin drift ve makas atması durumunda sürücü belgeleri doğrudan iptal edilecek. Yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı ise internet alan adlarını belirleme yetkisine kavuşurken, kurallara uymayan sitelere ihlal başına 100 bin liraya kadar ceza kesebilecek.

ÜNİVERSİTELERDEN ATILANLARA BÜYÜK AF

Milli Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonu’nda salı günü ele alınacak 28 maddelik Yükseköğretim Kanunu teklifi, daha önceki aflardan yararlanmamış olmak kaydıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyede üniversiteyle ilişiği kesilen tüm öğrencilere okula dönüş yolu açıyor. Hak sahiplerinin yasalaşmanın ardından 4 ay içinde eski üniversitelerine başvurması gerekecek.

Teklif, akademik hırsızlık ve para karşılığı tez yazma sahtekarlığına da savaş açıyor. Başkasının tezini unvan için kullananların yanı sıra para karşılığı veya ücretsiz olarak başkası adına tez/yayın hazırlayan veya buna aracılık eden akademik personele de doğrudan meslekten çıkarma cezası verilecek. Ayrıca Anadolu'daki üniversite hocaları emeklilik sonrası 2 yıl daha sözleşmeli çalışabilecek, devlet üniversiteleri yurtdışında kampüs açabilecek.

SOSYAL MEDYA DEVLERİ MECLİS'TE HESAP VERECEK, 15 TEMMUZ'UN 10. YILI ANILACAK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta infial yaratan okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu, 16 Temmuz Perşembe günü küresel teknoloji devlerini adeta sorguya çekecek. Sunumlarını yetiştiremedikleri için toplantıları ertelenen X (Twitter), Google, Meta (Instagram/Facebook) ve TikTok temsilcileri bu hafta komisyona gelerek okul saldırıları, şiddet içerikleri ve algoritmalar hakkındaki soruları yanıtlayacak.

Öte yandan, FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçmesi vesilesiyle Meclis'te çarşamba günü geniş çaplı bir anma programı düzenlenecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılarak Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfil bırakması ve tarihi bir konuşma yapması bekleniyor.