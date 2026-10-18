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Kaynak: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 20 Ekim Salı günü başlayarak önemli düzenlemeleri ele alacak. Genel Kurul'da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Kabul edilen maddelere göre Kızılay; olağan veya olağanüstü hallerde yurt dışından gelen ayni ve nakdi yardımların alınmasında tek yetkili kuruluş olacak. Ayrıca şube başkanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapacak.

TASFİYE EDİLEN YATIRIM FONLARINDA YENİ SÜREÇ

Genel Kurul'un öncelikli gündem maddelerinden biri de Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi olacak. Düzenlemeyle getirilen başlıca kurallar şunlar:

Fonların tasfiyesi SPK gözetiminde görevli kuruluşlarca yürütülecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olanlara bu tutarda, üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

SPK tarafından tasfiyesine karar verilen fonlarca "piyasa dolandırıcılığı" veya "bilgi suistimali" gibi eylemlerin işlendiğinin tespiti halinde, bu kişilere tasfiye hesabından ödeme yapılmayacak.

Zarar veya kayıptan öncelikle portföy yönetim şirketi sorumlu olacak; geri kazanım hesabındaki tutarlar YTM aracılığıyla katılma payı sahiplerine aktarılacak.

2027 BÜTÇE MARATONU VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Meclis'te yasama faaliyetlerinin yanı sıra bütçe takvimi de işlemeye başlıyor:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştirecek.

Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları yapılırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grubunda milletvekillerine hitap edecek.