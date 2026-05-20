CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, varlık barışının Türkiye ekonomisine etkileri ile uluslararası yükümlülükler açısından doğurduğu sonuçların araştırılmasına ilişkin CHP grup önerisi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Akay, varlık barışı düzenlemelerinin Türkiye’yi yeniden gri liste riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

Akay, "2008’den bu yana 7 ayrı varlık barışı çıkarıldı, Cumhuriyet tarihinde ise 40'ı aşkın vergi affı getirildi. Ancak bunların ülke ekonomisine ne kazandırdığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış kapsamlı bir veri yok" dedi. Varlık barışı uygulamalarının ekonomik etkilerinin şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirten Akay, "Ne kadar kaynak girişi oldu, bunun ne kadarı üretime, sanayiye, ihracata ve istihdama yöneldi? Ne kadarı bütçe açığının finansmanında veya faiz giderlerinde kullanıldı? Bunların tamamı araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

2006 yılında vergi cennetlerine yönelik yüzde 30 stopaj düzenlemesi yapıldığını ancak aradan geçen yaklaşık 20 yılda vergi cenneti ülkeler listesinin hâlâ açıklanmadığını hatırlatan Akay, "Şimdi bu varlık barışıyla birlikte o ülkelerde tutulan kaynakların mı sisteme girişi sağlanacak? Yoksa Türkiye’den çıkarılan kayıt dışı sermaye yeniden mi ülkeye sokulacak? Bunların tamamı açıklığa kavuşmalı" diye konuştu.

"20 METRELİK LİSTE AÇMIŞTIK, ŞİMDİ 100 METREYİ BULUR"

Önceki varlık barışı uygulamalarının kara para ve suç gelirlerinin aklanması riskini büyüttüğünü ifade eden Akay, kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin Türkiye’de yakalandığını hatırlattı. Akay, "Uyuşturucu baronları, kumar baronları, uluslararası suç örgütlerinin liderleri ülkemizde yakalandı. Hatta kendi aralarında çatışmalara girdiler. Biz bu isimlerin yer aldığı 20 metreyi aşan listeyi TBMM’de kamuoyuna açıklamıştık. Şimdi görüşülen düzenleme bu hâliyle geçerse, o liste beş katına çıkacak, 100 metreyi bulacak" dedi.

"TERÖRİZMİN FİNANSMANINDAN SUÇ GELİRİNİN AKLANMASINA KADAR BİRÇOK RİSK BÜYÜYECEK"

Türkiye’nin geçmişte Financial Action Task Force tarafından gri listeye alındığını hatırlatan Akay, yeni düzenlemenin uluslararası güven sorununu yeniden tetikleyebileceğini söyledi. Akay, "Terörizmin finansmanından suç gelirlerinin aklanmasına kadar birçok risk büyüyecek. Türkiye yeniden gri listeye girerse uluslararası yatırımcı güveni zedelenecek, doğrudan yatırımlar azalacak, ülkeye sadece kısa vadeli sıcak para gelecek. Bu da faiz maliyetlerini ve borç yükünü artıracak" ifadesini kullandı.

Konuşmasında kamu maliyesindeki ağır faiz yüküne dikkat çeken Akay, 2026 yılı sonu itibarıyla kamu sektörünün toplam faiz yükünün 4,9 trilyon liraya ulaşmasının beklendiğini söyledi. Merkez Bankasının yaklaşık 1,7 trilyon liralık faiz yükü bulunduğunu belirten Akay, kur farkı maliyetleriyle birlikte toplam yükün daha da büyüdüğünü ifade ederek, "Kur farkı giderleriyle birlikte yaklaşık 1 trilyon 786 milyar liralık ek maliyet oluşacak. Yerel yönetimler de dahil edildiğinde toplam faiz ve finansman yükü 7 trilyon 367 milyar lirayı buluyor. Bütçe zaten vergi, faiz ve borç yükü altında eziliyor. Bu düzenleme geçerse Türkiye yeniden öngörülemeyen bir faiz sarmalının içine girecek" değerlendirmesinde bulundu.

Akay, varlık barışı düzenlemelerinin yalnızca kısa vadeli kaynak girişi perspektifiyle değil; ekonomi, mali sistem, uluslararası yükümlülükler ve güvenlik riskleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Artılarıyla eksileriyle bütün sonuçların Meclis tarafından araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"ÖNCEKİ VARLIK BARIŞININ EKONOMİYE KALICI NE FAYDASI OLDU?"

CHP'nin önerisine ilişkin İYİ Parti Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Bu düzenleme iktidarın çıkardığı 9'uncu varlık barışı. Peki, önceki 8 varlık barışının Türkiye ekonomisine kalıcı ne faydası oldu? Üretim mi arttı? Yatırım mı patladı? Enflasyon mu düştü? Hayır, bunların hiçbiri olmadı ama şu oldu: Vergi adaleti kesinlikle zedelendi, mali disiplin maalesef yara aldı, devlet ile vatandaş arasındaki güven bağı da aşındı. Siz kötü paraya kapıları sonuna kadar açarsanız yaranıza merhem olacak sermayeye nasıl kavuşacaksınız gerçekten izaha muhtaç bir durumdur" dedi.