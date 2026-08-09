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Kaynak: ANKA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasama yılının son haftasına girildi. 1 Ekim 2025’te çalışmalarına başlayan ve 1 Temmuz’dan itibaren çalışma süresinin uzatılmasına karar verilen Meclis, yarın kritik bir gündemle toplanacak.

Genel Kurul’da “çerçeve yasa” olarak nitelendirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Milletvekilleri teklifin maddeleri üzerinde görüşmelerini gerçekleştirirken, yapılacak oylamaların ardından düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

MECLİS TATİLE GİRECEK

“Çerçeve yasa” teklifinin Genel Kurul’dan geçerek kanunlaşmasının ardından TBMM yasama çalışmalarına ara verecek ve Meclis tatile girecek.