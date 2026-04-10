Meclis araştırmasına göre suça sürüklenen çocukların yüzde 82’si işledikleri suçun sonuçlarını bilmiyor. Uzmanlar, cezalandırma yerine önleyici eğitim ve erken müdahaleyi temel alan yeni bir "Çocuk Paketi" için düğmeye bastı.

Türkiye gazetesinde Esma Altın'ın haberine göre: Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu çocuk adalet sistemiyle ilgili yeni bir araştırmaya imza attı. Komisyonun saha çalışmaları, çocukların büyük bölümünün işledikleri suçların sonuçlarını önceden bilmediğini ve mevcut sistemin önleyici işlevinin zayıf kaldığını ortaya koydu. Komisyon tarafından yürütülen “Hükümlü/Tutuklu Çocuk Profili Araştırması” ile hâkim ve savcılara yönelik saha çalışmalarının ilk bulguları, çocukların suça sürüklenme sürecinde bilgi eksikliğinin belirleyici olduğunu gösterdi.

BİLGİSİZLİK KRİTİK ROL OYNUYOR

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, çocukların suç davranışları ile bilgi düzeyi arasındaki güçlü ilişki oldu. Buna göre, çocukların yüzde 82’si işledikleri suçun sonuçlarını “bilseydim işlemezdim” şeklinde ifade etti.

Yargı mensuplarının yüzde 91,4’ü de bir çocuğun işlediği suçun sonuçlarını önceden bilmesi halinde suçu işleme ihtimalinin azalacağını aktardı. Bu sonuçlar, çocuklara yönelik erken bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının suçun önlenmesinde kritik bir araç olabileceğini ortaya koydu.

YARGI DA MEVCUT SİSTEMİ YETERLİ BULMUYOR

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu ise mevcut sisteme yönelik oldu. Hâkim ve savcılarla yapılan çalışmada yalnızca yüzde 4,8’lik bir kesim mevcut mevzuatı yeterli bulduğunu belirtirken, büyük çoğunluk çocuk adalet sisteminin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Elde edilen bulgular, çocuk adalet sisteminde suç öncesi bilinçlendirme ve eğitim mekanizmalarının, risk altındaki çocuklara yönelik erken müdahale sistemlerinin, suç sonrası rehabilitasyon ve topluma kazandırma süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Araştırma sonuçları kapsamında ayrıca çocuk adalet sisteminin yalnızca cezaya dayalı değil, önleyici ve onarıcı bir yaklaşımla yeniden yapılandırılmasına dikkat çekildi.

“ÇOCUKLARI SUÇ İŞLEDİKTEN SONRA TANIYORUZ”

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, elde edilen bulguların özellikle önleyicilik alanında önemli bir boşluğa işaret ettiğini vurguladı. Durgut, “Çocukları çoğu zaman suç işledikten sonra tanıyoruz. Oysa doğru zamanda verilen doğru bilgi, birçok suçu daha gerçekleşmeden önleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Durgut, suça sürüklenen çocuklar konusunun yalnızca bir çocuk politikası başlığı olarak ele alınamayacağını belirterek, meselenin aynı zamanda toplum güvenliği ve ülkenin geleceği ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

“ÇOCUK PAKETİ” İÇİN HAZIRLIK

Komisyonun elde ettiği veriler doğrultusunda kapsamlı bir reform sürecine zemin hazırlaması bekleniyor. Bu kapsamda, çocuklara yönelik düzenlemeleri içerecek bir “Çocuk Paketi” hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca yasama, yürütme ve yargı organları arasında kurulacak güçlü iş birliğinin, kalıcı ve etkili çözümler açısından kritik önemde olduğuna vurgu yapıldı.