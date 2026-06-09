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Bugün Türkiye'nin gözü Ankara'ya çevrildi. İki tarafın da geri atmaması sonrası devreye giren Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'un çabaları da sonuç vermedi. 2 taraf arasında bir uzlaşma sağlanamadı.

BİNLERCE KİŞİ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e verdiği 1400 kişilik davetli listesine karşın Özgür Özel tarafı 4 bin 400 kişilik bir liste sundu. CHP içerisindeki gerilim seviyesi ve öfke düşünüldüğünde bugün TBMM'de istenmeyen görüntülerin oluşması muhtemel.

TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN GÜVENLİK ALARMI

6 bin zıt görüşlü partilinin karşı karşıya gelmesi senaryosu Meclis'i de hareke de geçirdi. Gece saatlerinde toplantı yapan başkanlık, TBMM'ye sadece milletvekilleri, görevli personel ve basın mensuplarının alınması konusunda karar alabilir.

İlerleyen saatlerde Meclis Başkanlığı'nın ziyaretçi alımını durdurması bekleniyor.

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