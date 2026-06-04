TBMM'de mutlak butlan krizi gerginliği artırdı. Kemal Kılıçdaroğlu2nun göreve iadesiyle başlayan süreç, TBMM'ye taşındı. Butlan kararının araştırılması önergesi verildi. AK Partili Adalet komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel konuşmaya başladığı sırada tansiyon yükseldi.

Cüneyt Yüksel şunları söyledi:

Bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Kendi partililerinizin gündeme taşıdığı iddialarla yüzleşmek ve arınma süreci işletmek sizin bileceğiniz iştir. Mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Her ne olursa olsun, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek de bizlerin boynunun borcudur.

CHP'Lİ VEKİLLER SIRALARA VURARAK PROTESTO ETTİ

Cüneyt yüksel konuşmaya başladığında CHP'li vekiller sıra kapaklarına vurarak Yüksel'e ve butlan kararına tepki gösterdiler. Daha sonra yoklama talebi üzerine yeter sayıya ulaşılamadığı için görüşmelere ara verildi.