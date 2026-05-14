TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında; ekonomi, vergi avantajları ve SGK borç yapılandırmalarını içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Ancak oturuma, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın arasındaki "araç faturası" polemiği damga vurdu.

"11 MİLYON LİRAYI YA ÖDEYİN YA ARABAYI GERİ VERİN"

Söz alan AK Partili İsmail Güneş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı bir aracın masraflarının Uşak Belediyesi iştiraki olan sosyal tesisler şirketi tarafından karşılandığını iddia etti. Güneş, eski belediye başkanı Özkan Yalım’ın konuya dair açıklamalarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce 'Yalan söylüyorsun' demişlerdi ama sonra çark ettiler. Uşaklının hakkını CHP’ye aktardınız. Bugün bu paranın bedeli KDV dahil yaklaşık 11 milyon TL’dir. Ya bu parayı belediyeye geri yatırın ya da o aracı belediyeye teslim edin. Bunun takipçisi olacağım."

CHP’DEN YANIT: "KAMU ZARARI VARSA KARŞILARIZ"

AK Partili Güneş’in suçlamalarına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, nerede bir kamu zararı varsa takipçisi olacaklarını vurguladı. Günaydın, "Belediye tarafından ödenmiş 1 TL bile varsa bu tarafımızdan karşılanacaktır" diyerek partinin bu konudaki tavrının net olduğunu belirtti.

"GEÇMİŞTEKİ ARAÇLARI NE YAPTINIZ?"

Gökhan Günaydın, tartışmanın devamında AK Parti dönemindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uygulamalarına gönderme yaptı. 2013-2019 yılları arasında AK Partili yöneticilere ve vakıflara tahsis edildiğini iddia ettiği araçları hatırlatan Günaydın, şunları söyledi:

"Binali Yıldırım için tahsis edilen 43 aracı ortaya koydum, suç duyurusunda bulunduk ama mahkeme 'soruşturmaya gerek yok' dedi. Siz benim gösterdiğim dürüst tavrı kendi partiniz için de gösterebiliyor musunuz? Bir tutum sergiliyorsanız bunu partinize göre değil, hakikate göre yapmalısınız."

MECLİS’TE KARŞILIKLI "ZAVALLI" TARTIŞMASI

Tartışmanın şiddetini artırması üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan müdahale ederek konuyu kapatmak istedi. Ancak taraflar arasındaki sözlü atışma bir süre daha devam etti. Günaydın’ın "Zavallılık bir tutumu her konuda geliştirememektir" sözlerine, AK Partili Güneş "Yolsuzluğu alkışlıyorsunuz, pes doğrusu" diyerek tepki gösterdi.

Güneş'in tartışmanın ardından Genel Kurul salonundan ayrılmasıyla gerginlik sona ererken, Meclis gündemdeki kanun tekliflerini görüşmeye devam etti.