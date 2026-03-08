Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün yayımlanan kararlarla Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman ile çeşitli kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında bazı üst düzey yöneticilerde değişikliğe gidildi. Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı görevden alınırken yerine Seda Şentürk getirildi. Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan görevden alınarak yerine Cem İca Deliorman atandı. Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Aslı Gündoğdu Aksungur getirildi.

MEB'DE ÜST DÜZEY ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığında da önemli görev değişiklikleri oldu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alındı. Bu göreve Erdal Kılınç atandı.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alınırken yerine Ayşegül Gökçalp Durna getirildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli atanırken Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Mahmut İnan getirildi.

İL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cinneviz görevden alındı. Yerine Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü olarak Harun Akıllı atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Nebi Çelik atandı. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi Erkan Tek görevden alınırken yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Uğur Erdem getirildi.

16 BAKANLIĞA ATAMA

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birçok bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevlerine şu isimler atandı:

Adalet Bakanlığı: İbrahim Çelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Ahmet Ergül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Mert

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İsmail Ceylan

Dışişleri Bakanlığı: Taner Ataman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Selim Çiçek

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mustafa Çelik

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Murat Çevik

İçişleri Bakanlığı: Mustafa Güneş

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Arda Heb

Milli Eğitim Bakanlığı: Metin Tayyar

Sağlık Bakanlığı: Gökhan Yılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İbrahim Kütük

Tarım ve Orman Bakanlığı: Hüseyin Erbaş

Ticaret Bakanlığı: Tayfun Temur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Şakir Ünver.

Bir ay önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri ve Adalet Bakanlığında görev değişimi oldu. Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

Mart 2026 itibarıyla Türkiye'de kabine yapısı, ekonomik istikrar programları ve kamu yönetimi reformları çerçevesinde şekillenmeye devam ediyor. Siyasi gündemde sıklıkla "kabine revizyonu" iddiaları yer alsa da, şimdilik resmi başka bir değişim yok.

Bakan değişimleri yeni atamalar gündemdeyken yarın TBMM'de kritik hafta başlıyor.

TBMM'DE KRİTİK HAFTA YARIN BAŞLIYOR

Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlığında toplanacak. Kabine'nin gündemi Ortadoğu savaşı olacak.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan karşılıklı bombardıman savaşın 9. gününde devam ediyor. Ortadoğu'daki gelişmeler yarın Beştepe'de toplanacak Kabine'de değerlendirilecek.

İran'dan ateşlenen bir balistik füze Türk hava sahasına yönelmesinin ardından düşürülmüştü. Gelişmenin ardından Tahran ile iletişime geçilmiş, duruma tepki gösterilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili "Kolay kolay provakasyona gelen bir ülke değiliz." demişti.

Tahran'dan konuyla ilgili 'özür' gelmişti. Türkiye'nin savaş karşısındaki tutumu yarın ki Kabine'de ele alınacak.

ABD'nin Kürt gruplarını İran rejimini düşürmek için örgütlediği iddiası görüşülecek konular arasında

SAVAŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Yarın ki kabinede savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki risklerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.