Türkiye Büyük Millet Meclisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi), yeni haftada çalışma hayatı ve dijital düzenlemeleri içeren önemli başlıkları gündemine alacak. Genel Kurul’da, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören teklifin görüşmeleri sürüyor.

Yasa teklifine göre kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin verilmesi planlanıyor. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışabilecek. Düzenleme yasalaşırsa halihazırda doğum izninde olanlar da bundan yararlanabilecek.

“KADINI EVİN İÇİNDE KONUMLANDIRAN BİR ANLAYIŞ”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, teklifte ebeveynlik eşitliğine yer verilmediğini belirterek, modern sosyal politikaların bakım yükünü iki ebeveyn arasında eşit dağıtması gerektiğini vurguladı.

“ÇOCUĞA KİM BAKACAK?”

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, doğum izninin artırılmasını olumlu bulmakla birlikte, çocuk bakımına yönelik kreş ve esnek çalışma modellerinin de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

EBEVEYN İZİNLERİ EŞİT OLMALI

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), bakım sorumluluğunun yalnızca kadınlara yüklenmemesi gerektiğini belirterek, babalık izinlerinin sembolik değil, eşit ve devredilemez şekilde düzenlenmesi çağrısında bulundu.