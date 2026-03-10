ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in millet vekillerini bilgilendirdiği toplantı 4 saat sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun açılışında konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri bir gün gelir içine çeker. Bu sebeple saldırıların derhal durdurulması ve çatışmanın daha geniş bir felaketi dönüşmesinin engellenmesi bugün herkes için bir zorunluluktur

Gelişmeler geçici kriz olarak değerlendirilemez. En ağır bedeli siviller ödüyor.

İran'a saldırılar derhal durdurulmalıdır. Savaşın daha da büyümesinin engellenmesi bir zorunluluktur.

Kardeşi kardeşe kırdırmaya, bölgedeki halkları karşı karşıya getirmeye ve ülkeleri içerden zayıflatmaya dönük hiçbir girişimi de izin verilmeyecek.

Bir tarafta bölge ülkelerinin egemenlikleri ihlal edilirken diğer tarafta bu ihlallerin üstünü örten açıklamalar yapılması dünya kamuoyunda derin bir güven bunalımına yol açmaktadır.

Ne savaşın diliyle teslim alınır ne de suskunluğun konforuna çekiliriz. Adaletten vazgeçmeden barışı, zulmü görmezden gelmeden bölgesel istikrarı savunuruz.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda susamaz"