TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Kurulda, ekonomi ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşmeleri öncesinde siyasi partilerin grup önerileri ele alındı. Bu kapsamda İYİ Parti, Samsun’un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta meydana gelen ağır sel felaketinin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir araştırma önergesi sundu.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaşanan yıkımın bir doğa olayından ziyade yönetimsel hatalardan kaynaklandığını savundu. Usta, yıllardır gündemde olan "sel kapanı" projesinin hayata geçirilmediğini ve Hacıosman Deresi'nin üzerinin kapatılmasının felakete zemin hazırladığını belirtti. Vatandaşın mağduriyetinde idari ihmallerin payı olduğunu vurgulayan Usta, zararların devlet tarafından tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise DSİ Bölge Müdürlüğü'nün geçmişte Havza Belediyesi'ni defalarca uyardığına dikkat çekti. Çan, dere yatağı üzerindeki yapıların boşaltılması yönündeki resmi yazılara ve mahkeme tebliğlerine rağmen önlem alınmadığını, felaket gelene kadar somut bir adım atılmadığını dile getirdi.

Eleştirilere yanıt veren AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, bölgede hasar tespit çalışmalarının hızla başladığını duyurdu. Kırcalı, İçişleri Bakanlığı tarafından 50 milyon TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ise 10 milyon TL olmak üzere toplamda 60 milyon liralık bir kaynağın bölgeye aktarıldığını belirtti. Ayrıca, riskli alandaki esnaflar için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı aracılığıyla 56 yeni iş yerinin tamamlanarak teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Yapılan görüşmelerin ardından İYİ Parti'nin araştırma önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.