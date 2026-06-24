TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanarak, Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele almaya başladı.
TBMM’de görüşmeler başladı: Miras kalan ev, konut ve arsalar için yeni dönem geliyor
Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı. Yeni düzenleme, yargı süreçlerini hızlandırmayı, mirasçı haklarını korumayı ve gereksiz bilirkişi incelemelerini engellemeyi amaçlıyor.Kaynak: AA
Komisyon Başkanı Yüksel, adaletin hızla tecelli etmesi ve vatandaşların haklarına daha çabuk kavuşması adına reform çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yargı reformunun dinamik bir süreç olduğunu belirten Yüksel, teklifin 12 farklı kanunda değişiklik içerdiğini hatırlattı.
Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, düzenlemeyle birlikte ortaklığın satış yoluyla giderilmesi ihalelerinde, ilk açık artırmanın yalnızca yasal mirasçılar arasında yapılacağını açıkladı. Bu sayede üçüncü kişilerin mülke ortak olması engellenerek malın aile içinde kalması planlanıyor.
Yüksel, “Miras yoluyla intikal eden ve sadece yasal mirasçıların hissedar oldukları taşınmazlar yönünden ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin ilk artırıma dair ihalenin, sadece mirasçı olan malikler arasında yapılabilmesi esası kabul edilmektedir. Böylelikle mirasçıların mülkiyet hakkı, ilk açık artırmada malın kıymetinin tamamı üzerinden yapılması suretiyle korunmakta, diğer taraftan ilk açık artırmada mirasçılar dışındaki üçüncü kişi alıcıların ihaleye girmesi engellenerek, malın öncelikle mirasçılar arasında kalması amaçlanmaktadır” dedi.
Yüksel ayrıca, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvuran hakim ve savcılar hakkında disiplin incelemesi yapılabileceğini, böylece yargılama sürelerinin kısaltılacağını vurguladı.
Teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise düzenlemenin üç temel alana odaklandığını belirtti:
Özel hukuk alanına ilişkin düzenlemeler,
İdari yargı alanına yönelik adımlar,
Anayasa Mahkemesinin farklı davalardaki kimi iptal kararları doğrultusunda oluşan hukuki boşlukların giderilmesi.
Milletvekili Alan, hukuk mahkemelerinde iki duruşma arasındaki sürenin en fazla 3 ay ile sınırlandırılacağını, zaman ve maliyet kaybını önlemek amacıyla ön inceleme duruşmalarının e-Duruşma sistemiyle yapılabileceğini duyurdu. Düzenlemeyle ayrıca, vesayet altındaki kişilere ait malların satışı UYAP e-Satış üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Nurettin Alan'ın verdiği bilgilere göre, Danıştay'ın daire sayısının 10'a düşürülmesine ilişkin hükmün süresi 4 yıl daha uzatılacak. Kanuni faiz oranları ise Merkez Bankasınca belirlenen reeskont faiz oranının yüzde 80'i üzerinden hesaplanacak. Kamu görevlilerinin işlediği işkence, eziyet ve kötü muamele suçlarında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanamayacak.
Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekillerinin talebiyle usul tartışması yaşandı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in komisyon üyeliğinin düşürülmesinin İçtüzük'e aykırı olduğunu savundu. Komisyon Başkanı Yüksel ise üyeliğin TBMM Başkanlığı tarafından 12 Haziran'da düşürüldüğünü belirterek, Özer'in toplantılara katılarak söz alabileceğini ancak önerge veremeyeceğini ve oy kullanamayacağını açıkladı.