Kaynak: ANKA

TBMM Genel Kurul Çalışmaları, yasama döneminin en yoğun haftalarından birine sahne giriyor. Salı günü başlanacak "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleriyle, kamuda liyakat kriterlerinden yerel yönetim bütçelerine kadar geniş bir yelpazede yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

OTOMOTİVDE MİLAT: ÇEKİŞ SİSTEMİNE GÖRE ÖTV DÖNEMİ BAŞLIYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen sürpriz bir önergeyle torba teklife eklenen madde, otomobil piyasasındaki vergilendirme sistemini kökten değiştiriyor. ÖTV Kanunu'ndaki mevcut "motor silindir hacmi" kriterine "çekiş sistemi" ibaresi resmen ekleniyor. Yapılan bu yeni düzenlemeyle, aynı motor silindir hacmine sahip olsalar dahi 4x2 ve 4x4 araçlar tamamen farklı vergi oranlarına tabi tutulabilecek. Kanun metninde hangi çekiş sistemine hangi ÖTV oranının yansıtılacağına dair sabit bir sınıflandırma yer almazken, bu oranları ve vergi basamaklarını belirleme noktasında tek yetkili makam Cumhurbaşkanlığı olacak.

SİBER GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM: 2 SAATTE MÜDAHALE, AĞIR CEZALAR

Stratejik dijital altyapıyı korumak adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) geçmişte verilen siber savunma, alan adı yönetimi, internet altyapı denetimi ve yasal iletişimin tespiti/analizi gibi tüm kritik yetkiler yeni kurulacak olan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devrediliyor. Gecikmesinde sakınca bulunan acil durumlarda Siber Güvenlik Başkanlığı resmen veya güvenlik kurumlarının talebiyle acil tedbir kararı alabilecek. Bu kararlar veri merkezleri ve erişim sağlayıcılar tarafından en geç 2 saat içinde uygulamaya konulacak ve 24 saat içinde hakim onayına sunulacak. Yükümlülüğünü geciktiren veya yerine getirmeyen platformlara ihlal başına 20 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası kesilecek. Ayrıca internet "trafik bilgisi" tanımına "kaynak ve hedef" ibaresi eklenerek milli siber tehdit istihbaratının algoritmik analiz kapasitesi yasal güvenceye alınacak.

TURİZME GÜNLÜK 3.500 TL PRİM DESTEĞİ, BELEDİYELERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çevre ülkelerdeki siyasi krizler ve güvenlik riskleri sebebiyle doluluk oranları düşen turizm sektörünü rahatlatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde bildirdikleri sigortalılar için günlük 116,67 TL (aylık yaklaşık 3 bin 500 TL) prim desteği mahsup yoluyla aktarılacak. İmalat sanayindeki istihdam koruma teşviklerinin süresi ise İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı olarak 31 Aralık 2028’e uzatılacak. Kamu maliyesinin yükünü dengelemek adına sokak lambası gibi genel aydınlatma giderlerine bütçeden sağlanan destek 2030'a uzatılırken, belediyelerin bütçe kesintileri artırılıyor. Genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan aydınlatma kesintisi, büyükşehirler ve il özel idareleri için yüzde 10'dan yüzde 30'a, diğer belediyeler için yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılacak. Kamuda hiyerarşiyi sıkılaştırmak amacıyla da memuriyette daire başkanı olabilmek için gereken kıdem şartı 5 yıldan 10 yıla yükseltilecek.

DRİFT VE MAKAS ATANIN EHLİYETİ GİDİYOR, SİVİL HAVACILIKTA 5 KAT CEZA

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan revizyonla, trafikte terör estiren, güvenliği ağır şekilde tehlikeye düşüren drift yapma ve makas atma ihlalleri artık doğrudan "aday sürücü belgesinin iptal nedenleri" arasına dahil ediliyor. Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle ise uçak kaçırma veya bomba ihbarı gibi durumlarda acil durum hükümleri "zor durumda kalan" tüm hava araçlarını, ekipleri ve yolcuları kapsayacak. Türk sivil hava araçlarının yabancı devletlerin hava sahasındaki önleme talimatlarına uyması zorunlu kılınırken, kuralları ihlal eden tüzel kişilere uygulanacak idari para cezaları tam 5 katına çıkarılarak caydırıcılık artırılacak.

MECLİS KULİSLERİNDE "ÇERÇEVE YASA" VE İMRALI TRAFİĞİ

Meclis'in tatile girmesinden hemen önce gözler, AK Parti yetkililerinin sunulacağını açıkladığı çözüm süreciyle ilgili "çerçeve yasa" taslağına çevrildi. Geçen hafta hız kazanan temas trafiğinin bu hafta da yoğun şekilde sürmesi bekleniyor. İmralı Heyeti’nin çarşamba veya perşembe günü adaya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği ve yasa taslağındaki düzenlemeleri masaya yatıracağı bildirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da siyasi partileri bizzat ziyaret ederek taslak hakkında bilgi vereceği ve uzlaşı desteği isteyeceği öğrenildi. Siyasi partilerle uzlaşıya varılması durumunda taslak Adalet Komisyonu’na, ardından Genel Kurul’a sunulacak. Bu kritik süreç nedeniyle TBMM’nin normal çalışma takviminin ağustos ayının ilk veya ikinci haftasına kadar sarkabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanarak bakanlık yetkililerini ve milletvekillerini dinleyecek.