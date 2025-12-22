Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen programda, Bilecik’in coğrafi işaretli Pazaryeri Helvası ve bozası milletvekillerine ikram edilerek Bilecik’in yöresel ürünleri ve gastronomi değerleri tanıtıldı.

Bilecik’in coğrafi işaretli lezzetlerini ulusal düzeyde tanıtmak amacıyla; geçmiş dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün himayelerinde, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tanıtım programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Başkan Vekili Yüksel Gökçedağ, Başkan Yardımcısı Ercan Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Akman ve Cemil İnce, Meclis Üyesi Cafer Elmas, Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Şahan ile Genel Sekreter Gürkan Akyol’un yer aldığı heyet tarafından TBMM’de görev yapan tüm milletvekillerine, Bilecik’in köklü gastronomi kültürünü yansıtan coğrafi işaretli Pazaryeri Helvası ve boza ikramında bulunuldu. Gerçekleştirilen ikramla birlikte, ürünlerin özgün lezzeti ve geleneksel üretim anlayışı milletvekillerine birebir deneyimletildi.

Tanıtım programının devamında, Bilecik’e özgü coğrafi işaretli yöresel ürünleri içeren sepet hediyeleri milletvekillerine takdim edilerek, ürünlerin üretim süreçleri, kültürel mirasımızdaki yeri ve yerel ekonomiye sağladığı katma değer hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu vesileyle, Bilecik’in sahip olduğu gastronomik zenginliklerin ve coğrafi işaretli ürünlerin korunmasının önemi vurgulandı.

Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, “Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Türkiye genelinde en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan ikinci il olmanın gururunu yaşarken; ilimizin yerel değerlerinin tanıtımı, markalaşması ve ulusal ölçekte bilinirliğinin artırılması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Geçmiş Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Sayın Fatih Dönmez’e, AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir’e ve CHP Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün'ün nazik himayeleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederiz.” dedi.