Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin son gününde CHP'li vekile sansür uygulandı.

CHP Malatya vekili Veli Ağbaba'nın getirdiği "Özgür Gelecek" pankartı olay oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ağbaba'nın kürsüye CHP lideri Özgür Özel'in pankartını getirerek konuşmasına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, pankartın kenara almasını isteyince Ağbaba, "Şöyle yanıma alalım da AK Partililer lider görsün" ifadelerini kullandı.

4 KEZ AÇI DEĞİŞTİRDİ

Meclis TV, Veli Ağbaba kürsüde konuşurken pankartın görünmemesi için 4 kez açı değiştirdi.

CHP'li vekil ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadraj değişikliğine tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

TBMM, “Özgür Gelecek” pankartını gizlemek için açıkça sansür uyguladı! Tüm milletvekillerinin konuşmaları düz açıdan verilirken, pankartı göstermemek için yayın açısını değiştirdi! Bu iddianameyi hazırlarken yüzünüz kızarmadı da, görüntüsünü göstermeye mi utanıyorsunuz!