Kaynak: Haber Merkezi

İddiaya göre olay, 11 Haziran 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde meydana geldi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın danışmanı İbrahim Halil Tunç, TBMM personel otoparkında yaşandığını öne sürdüğü olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Tunç, aracının çıkışının bazı araçlar tarafından engellendiğini, araçların çekilmesini istemesi üzerine tartışma yaşandığını belirtti.

İddiaya göre, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar’ın yeğeni ve danışmanı olduğu ileri sürülen Barış Tatar ile diğer bazı kişiler tehdit ve hakaretlerde bulundu, Tunç'un cep telefonuyla kayıt alması engellenmeye çalışıldı.

Tunç, telefonunun zorla alındığını, daha sonra darp edildiğini ve telefonunun zarar gördüğünü belirtti. Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca olayın polislerin gözü önünde yaşandığı, ancak herhangi bir tutanak tutulmadığı ve gerekli işlemlerin yapılmadığı da ileri sürüldü.

Tunç’un olayla ilgili soruşturma başlatılması talebiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.