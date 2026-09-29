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Kaynak: ANKA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin yanı sıra ikili iş birlikleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

TİCARETTE 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Kurtulmuş, Türkiye ile Portekiz arasındaki 3,7 milyar dolarlık ticaret hacminin ortak çalışmalarla yakın zamanda 5 milyar dolar seviyesine çıkarılabileceğini belirtti.

Başta savunma sanayii olmak üzere birçok projede ortak hareket edilebileceğini ifade eden Kurtulmuş, Afrika, Latin Amerika ve diğer üçüncü ülkelerde ortak yatırım imkanlarının da artırılabileceğini söyledi.

AB VE NATO MESAJI

Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecine Portekiz'in verdiği desteğin önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, AB içerisinde Türkiye'ye yönelik farklı uygulamalar ve çifte standartlar bulunduğunu savunurken, üyelik sürecinin Türkiye açısından stratejik hedef olmaya devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş ayrıca NATO'nun güvenlik konseptlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

FİLİSTİN VE İRAN GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede Filistin meselesine de değinen Kurtulmuş, iki devletli çözüm vurgusu yaparak Portekiz'in Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İran ile ABD arasındaki gelişmelere ilişkin de konuşan Kurtulmuş, iki ülke arasındaki görüşmelerin gayriresmi de olsa sürmesini ve sonuç alınmasını ümit ettiklerini belirtti.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Görüşmenin ardından Kurtulmuş ile Aguiar-Branco, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Portekiz Cumhuriyet Meclisi Arasında İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.

Görüşmede TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nilgün Ök, Ertuğrul Kaya, Kamil Aydın ve Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç da yer aldı.