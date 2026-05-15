TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanarak; varlık barışı düzenlemeleri, İstanbul Finans Merkezi'ndeki firmalara tanınan vergi avantajları ve SGK borç yapılandırmalarını içeren kanun teklifini görüşmeye başladı. Görüşmeler öncesinde söz alan grup başkanvekilleri, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, geçmişte defalarca hayata geçirilen "varlık barışı" uygulamalarının Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını zedelediğini savundu. Kaynağı belirsiz para girişine izin verilmesinin Türkiye’yi "gri liste"ye soktuğunu belirten Kaya, "Denetimsizlik nedeniyle ülkeyi gri listeye sokup sonra Mehmet Şimşek üzerinden bu listeden çıkmayı bir başarı öyküsü gibi sunamazsınız. Bu süreçte ciddi bedeller ödendi," dedi. Kaya ayrıca, ekonomi yönetiminin hedefleri tutturamadığında sunduğu küresel bahanelerin esnaf için de geçerli sayılması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hayvancılık ve zeytinyağı sektöründeki fiyat artışlarına dikkat çekti. Girdi maliyetleri düşürülmeden fiyatların kontrol altına alınamayacağını belirten Çömez, zeytinyağı fiyatlarına yapılan müdahalelerin üreticiyi 2023 yılı fiyatlarının bile altına mahkum ettiğini söyledi. Çömez, "Temel amacınız aracıları zengin etmek olduğu için hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiniz," ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefini %16’dan %24’e çıkarmasını eleştirdi. Hedeflerdeki %50’lik sapmaya rağmen çalışan ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılmadığını ifade eden Koçyiğit, mevcut ekonomi programının çöktüğünü ve yükün emekçinin sırtına yüklendiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle tarım verilerini paylaştı. Son 13 yılda tarımsal ham madde dış ticaretinde 48 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 160 milyar TL) açık verildiğini açıklayan Günaydın, bütçeden faize ayrılan payın tarıma ayrılanın kat kat üzerinde olduğunu söyledi. Günaydın, "Mazotun 57 lira olduğu bir ortamda çiftçi ya tarlasını boş bırakıyor ya da ektikçe iflas ediyor," diyerek tabloyu özetledi.