Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

“EMEK KALKINMANIN TEMELİ”

Kurtulmuş, emeğin Türkiye’nin kalkınma sürecinin başlangıcı ve en güçlü dayanağı olduğunu belirterek, alın teriyle ülkeye katkı sunan tüm emekçilere teşekkür etti.

DAYANIŞMA VE BİRLİK VURGUSU

Mesajında toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Kurtulmuş, birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe ulaşma temennisinde bulundu.

EMEKÇİLERE KUTLAMA MESAJI

Kurtulmuş, bilgisi, birikimi ve emeğiyle ülkenin refahına katkı sağlayan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü saygıyla kutladı.