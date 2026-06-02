TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Eduskunta’ya gelişinde Finlandiya Parlamentosu Başkanı Halla-Aho tarafından karşılandı. Baş başa görüşmenin ardından Devlet Salonu’nda şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, ardından Finlandiya Parlamentosu Genel Kurul Salonunu gezerek mevkidaşı Halla-Aho’dan bilgi aldı. Kurtulmuş ve Halla-Aho daha sonra heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş heyetler arası görüşmede, Türkiye’den Meclis Başkanı düzeyinde 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaretinin ikili ve parlamentolar arası ilişkinlerin gelişmesine katkı sağlaması temennisini dile getirdi. Finlandiya’nın 2023’teki NATO üyeliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını ifade eden Kurtulmuş, İstanbul’da 28-29 Haziran’da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi’ne Finlandiya Meclis Başkanı Halla-Aho’yu davet etti. Finlandiya Meclis Başkanı Halla-Aho da zirveye katılacaklarını bildirdi.

"NATO'NUN GELECEĞİ KONUŞULACAK"

Türkiye’nin 7-8 Temmuz’da NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kurtulmuş, bu zirvede NATO’nun geleceğinin konuşulacağını, Finlandiya’nın burada ciddi katkısının olacağına inandıklarını belirtti. NATO’nun Avrupa’nın güvenliğinden ayrı ele alınamayacağının altını çizen Kurtulmuş, Türkiye’nin, sadece NATO’nun en önemli ordularından birisine sahip olması dolayısıyla değil hem Avrupa’nın genişleme potansiyelini ortaya koyacak bir ülke olması hem de dünyadaki bütün güç merkezleriyle ilişkisi olması dolayısıyla Avrupa’nın ve NATO’nun geleceği için fevkalade önemli olduğunun altını çizdi. Avrupa Birliği (AB) konusunda Türkiye’nin niyetinin açık ve sarih olmasına rağmen bazı Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarının Türkiye’nin AB üyeliğinin ilerlemesine mani olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda Finlandiya’nın verdiği desteği ise takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaş ile İsrail’in Gazze ve Batı Şeria dahil Filistin topraklarında sürdürdüğü, ardından Lübnan ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının bölge güvenliğini olumsuz etkilediğini ve istikrarsızlığa sürüklediğini belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin geniş coğrafyasında barış ve istikrarı hedeflediğini dile getirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, çatışma bölgelerinde Türkiye’nin üstlendiği arabuluculuk rolüne de dikkati çekti.

Filistin meselesinin 1947’den beri devam eden bir trajedi olduğunu, bugün Filistin haritasına bakıldığında Filistin topraklarının tamamının İsrail tarafından işgal edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, İsrail’in saldırıları sonucu Orta Doğu’da yaşanan insani trajediye kayıtsız kalınmamasının önemine işaret etti. Kurtulmuş, İsrail'in yaklaşık üç senedir Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ile Batı Şeria'daki zulmünün bir an önce sona ermesi ve bu zulme sebep olanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Dünya siyasetinin, barışçıl bir küresel sistemin nasıl kurulabileceği üzerine yoğunlaşmasının zorunluluk olduğunu belirten Kurtulmuş, dünyanın, beş ülkenin insafına bırakılamayacağını, barışa, vicdana, insafa inanan ülkelerin kapasitelerini birleştirerek yeni bir sistemin kurulması için çalışmaları gerektiğini kaydetti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya’yı, demokrasi tecrübesi, barışçıl anlayışa sahip olması, arabuluculuk ve çatışma çözümlerinde gösterdiği önemli performans dolayısıyla dünyada yeni bir sistemin kurulmasında sözü dinlenecek ülkelerden birisi olarak gördüklerini belirterek bu konuda her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından mevkidaşı Halla-Aho ile Finlandiya Parlamentosu Genel Kurul Salonu’na geçerek bir süre çalışmaları takip etti ve genel kurulu selamladı.