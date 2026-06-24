TBF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul tarafından Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü karşılaşmasında yaşanan salon ve taraftar kaynaklı olaylar ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplam 675 bin lira para cezası kesildi.
TBF'den Beşiktaş'a para cezası
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü hakkında 675 bin lira para cezası verilmesine karar verdi.
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