Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), EuroLeague’de Ergin Ataman’a yönelik küfürlü tezahüratlar hakkında resmi inceleme talebinde bulundu. Federasyon, İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd taraftarlarının eylemlerini “sporun evrensel değerlerine aykırı” olarak nitelendirdi.

TBF, Avrupa Ligi yönetimine yaptığı çağrıda, disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini ve benzer olayların tekrar etmemesini beklediğini vurguladı.

TBF'DEN SERT KINAMA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, EuroLeague’in 24. haftasında İsrail’de oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos maçındaki olaylara tepki gösterdi. Açıklamada, ev sahibi takım taraftarlarının Ergin Ataman’a yönelik küfürlü tezahüratlarının esefle kınandığı ve bu durumun sporun birleştirici ruhuna aykırı olduğu vurgulandı.



Federasyon, Türk spor insanlarının uluslararası başarılarına dikkat çekerek, antrenör ve yöneticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Açıklamada, "Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik kurallarına aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez" ifadeleriyle, milli değerlerin korunmasına dair kararlılık belirtildi.

Açıklamanın son kısmında TBF, EuroLeague yönetimine doğrudan çağrıda bulundu. Sporun barışçıl doğasının korunması gerektiğine dikkat çeken federasyon, yaşanan olayın titizlikle incelenmesini ve ilgili disiplin süreçlerinin acilen başlatılmasını talep etti. Ayrıca, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması beklentisi vurgulandı.