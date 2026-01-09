TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan Beşiktaş GAİN- Fenerbahçe Beko derbisinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle siyah-beyazlı kulübün çeşitli gerekçelerle toplam 585 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.