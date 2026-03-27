Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik Belediyesine 1 adet kazıcı-yükleyici kepçe hibe edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik Belediyesine kepçe hibe edildiğini duyurarak, aracın belediye araç parkına kazandırılmasında emeği olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti.

Başkan Subaşı paylaşımında, "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edilen Kazıcı-Yükleyici Kepçenin hizmet filomuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor, kentimize güç katacak bu önemli katkının Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu kıymetli desteğin hayata geçmesinde emeği olan ve süreci titizlikle yürüten Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.