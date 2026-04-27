Türkiye Belediyeler Birliği, yerel yönetimlere yönelik destek programı kapsamında 94 belediyeye toplam 95 yeni hizmet aracı hibe etti. Araç teslim töreni, Vahap Seçer’in katılımıyla Ankara’daki Çankaya Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partili belediyeler destekten yararlandı. Dağıtımda belediyelerin nüfusu, yüzölçümü, ekonomik yapısı ve hizmet ihtiyaçları dikkate alındı.

Teslim edilen araçlar arasında 25 damperli kamyon, 22 çöp kamyonu, 13 kazıcı yükleyici, 11 paletli ekskavatör, 5 arazöz ve 3 yol süpürme aracı yer aldı. Bunun yanı sıra farklı hizmet alanlarına yönelik çeşitli araçlar da belediyelere ulaştırıldı.

Törende konuşan Vahap Seçer, ekonomik koşulların belediyeler üzerindeki yükünü artırdığını belirterek yerel yönetimlerin vatandaşlara hizmet sunmak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Son iki yılda toplam 714 hizmet aracının belediyelere kazandırıldığını aktaran Seçer, desteklerin süreceğini ifade etti.

Seçer ayrıca, belediyecilikte temel unsurun mali disiplin ve liyakatli kadrolar olduğunu vurgulayarak, adaletli hizmet anlayışının tüm belediyeler için ortak ilke olması gerektiğini dile getirdi.

Tören, araç anahtarlarının belediye başkanlarına teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.