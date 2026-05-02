Malatya’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolunun Çamurlu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep’ten taziye ziyareti için yola çıkanları taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, yol kenarında yan yatarak durabildi.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.