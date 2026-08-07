Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının taziyesine katılan iki grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran kişi, diğer gruptakileri kovaladı. Şüpheliyi sakinleştiren çevredekiler, kavga edenleri de ayırdı.

Taraflar daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefon kamerasıyla kayda alındı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.