Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının taziyesine katılan iki grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Taziye evinde korku dolu anlar: Silahını çekti diğer davetliler zor tuttu - Resim : 1

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran kişi, diğer gruptakileri kovaladı. Şüpheliyi sakinleştiren çevredekiler, kavga edenleri de ayırdı.

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Taraflar daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefon kamerasıyla kayda alındı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Taziye evinde korku dolu anlar: Silahını çekti diğer davetliler zor tuttu - Resim : 3

Taziye evinde korku dolu anlar: Silahını çekti diğer davetliler zor tuttu - Resim : 4