YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN - Sıcak Analiz

Bu kadar sıcak ve kapsamlı derin konu başlıkları 1 saat gibi kısa sayılacak süreye sığar mı?..

Başkent Ankara’da hassas koridorlarında kafalar buna yoruluyor.” Şöyle olabilir”, “böyle olabilir” çerçevesinde yorumu geçmeyen tahminler yapılıyor.

Taa en başından beri Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmeleri - nerede yapılırsa yapılsın- çok gizli kaydıyla gerçekleşir. Çok az bilgi kırıntısı sızar. O da biraz vakit alır. Ha, o görüşmeler gerçekten baş başa mıdır?.. Onun yüzde 100 garantisini kimse veremez. Görüşmenin gerçekleştiği odanın arkasındaki odaların kapıları açılır da sonradan birileri dahil olur mu?.. Rivayetler muhtelif!.. O da bugünün konusu değil…

Sarayda dün gerçekleşen zirveden ulaşabildiğimiz kadarıyla kulis notlarını ana başlıklar altında aktaralım; (Baştan söyleyeyim; bunlar, saray kaynaklarından-AHT-)

-ABD’nin Küresel ve Bölgesel Planları

Suriye;

ABD son dönemde Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda ısrarcı. Bunun temel nedeni Suriye sahasında Türkiye ve İsrail’in karşı karşıya gelip çatışmaması. ABD, Netanyahu sonrası Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istediği için her iki ülkeyi de karşı karşıya gelmemeleri için sıkı markaj altında tutuyor. Trump küresel planlarının boşa çıkmaması için buna özel önem veriyor. Bu konuda ABD’deki İsrail lobisi ile de ilişki içinde. Suriye’de yeni bir yönetim oluşurken sürekli Erdoğan ve Türkiye’den söz etmesinin nedeni de Ortadoğu’da İsrail’in güvenliği ekseninde istikrarlı bir yapı kurmak istemesi. Bunun kilit noktalarından biri de Ankara.

İran;

ABD, Suriye’de ki PKK/YPG yapılanmasının önemli bir kısmını İran’a taşımaya başladı. Silahlı teröristlerin çoğu burada kullanılacak. Mühimmatlar da burası için. ABD, İran’ı YPG aracılığıyla içten karıştırırken aynı zamanda havadan operasyonlar düzenleyecek. Venezuela’dakinin bir benzeri de İran’da olacak iddiası var. İran’da Hamaney’in kaçırılarak Ürdün’e götürüleceği söyleniyor. Havadan yapılacak operasyonlar için uçak gemisi de yakında bölgeye ulaşacak.

Gazze;

Gazze barış planı sadece bölge açısından değil, dünya açısından önem taşıyor. ABD Başkanı Trump’un burada kurduğu kurul yeni dünya düzeni aynı zamanda. BM’nin yeniden yapılanması açısından önemli. Türkiye’nin de bu kurul içinde yer alması bu açıdan önem taşıyor. Türkiye’nin jeopolitik konumu, Rusya -Ukrayna savaşında tahıl koridoru ile batı tarafından çok iyi anlaşıldı. Suriye’de Türkiye’nin hamlelerine ses çıkarmamalarının bir nedeni de bu.

Türkiye, jeopolitik konumunu olası üçüncü dünya savaşı öncesinde kullanmak istiyor. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmede bu konu üzerinde genişçe duruldu.

Putin ile Trump arasında yapılan görüşmede Grönland başta olmak üzere ABD’nin Çin’e karşı atacağı adımlar ele alındı ve her iki ülke lideri de anlaştı. 27’nci enlem, Grönland boylam olmak üzere ABD tarafında kalan bütün bölgeleri ABD altın kubbe ilan etti. Çin’in füzelerine karşı önlem aldı. Ekonomik olarak Çin ile mücadelede yetersiz kaldığından daha üstün olduğu askeri gücünü sahaya sürdü.

Tüm bunları yapan ABD, Ortadoğu politikası için Türkiye’ye önem verdiğinden bayrak provokasyonuna benzer olaylar yaşanmaya devam edecek. Olayın arkasında İsrail’in olduğu tahmin ediliyor. Yunanistan’ın da önümüzdeki günlerde benzer denemeler için girişimlerinin olması bekleniyor.

Özetle böyle… Ben, şu ana kadar sağlam kaynaklardan duyduklarımı özetle aynen sizlere aktarıp, gazetecili görevimi yaptım.

Takdir, siz değerli okurlarımızın..