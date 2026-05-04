"Eskişehir Tayyare Tamirhanesi Emektarları Birlik ve Vefa Buluşması", Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirildi. Hava İkmal Bakım Merkezi’nin 100’üncü yıl buluşmasına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

Türk havacılık tarihine önemli katkılar sunan Tayyare Tamirhanesi emektarlarının bir araya geldiği etkinlikte, emekli teknisyenler Abdullah Baş ve Fuat Keskin, emekli mühendis Zeliha Aziret ile emekli öğretmen Süleyman Sırrı Kabadayı konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar tamirhanenin tarihi sürecinden ve yaşanan dostluklardan bahsetti.

Ataç, “Eskişehir’de 100’üncü yılını kutlayan bir müessesenin emektarlarıyla birlikte olmak çok güzel. Bu vesile ile 100’üncü yılınız kutlu olsun. Tayyare Tamirhanesinde hizmetleri, bilgi ve birikimiyle Türk havacılığına değer katan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.