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Tayvan istihbarat örgütü Ulusal Güvenlik Bürosu (NSB), Çin vatandaşlarının bilgi ve ihbar paylaşımında bulunabilmesi için özel bir internet sitesini hayata geçirdi. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, internet sayfasına erişim sağlayan Çin vatandaşları, Çin ana karasında ya da yurt dışında bulunma durumlarına göre farklı prosedürlerle karşılaşacak. Kullanıcılar, iletişim kurma ve istihbarat gönderme sürecini başarıyla tamamlayabilmek için sistem tarafından belirlenen altı farklı güvenlik kuralını takip edecek.

Ulusal Güvenlik Bürosu, Çin vatandaşlarını kuruma bilgi akışı sağlamaya ve iş birliği yapmaya teşvik etmek amacıyla bir tanıtım videosu da paylaştı. Teşkilat tarafından hazırlanan ve "Change" (Değişim) adı verilen bir dakikalık yapay zeka destekli videoda, dikkat çekici bir senaryoya yer veriliyor. Tanıtım filminde, Çinli bir devlet memurunun, mesai arkadaşlarının hiçbir resmi açıklama yapılmaksızın soruşturulmasına ve görevlerinden uzaklaştırılmasına şahit olması işleniyor.