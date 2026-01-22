Bu seçkide Swift’e; Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Alanis Morissette ile Mariah Carey’nin unutulmaz şarkılarında imzası bulunan yapımcı ve söz yazarı Walter Afanasieff de eşlik ediyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR ZİRVE

Swift’in bu önemli başarısı, son yıllarda kariyerinde yakaladığı güçlü yükselişin ardından geldi. Sanatçı, ekim ayında dinleyiciyle buluşan The Life of a Showgirl adlı albümüyle kendi satış rekorunu geride bırakarak dikkatleri üzerine çekmişti. Songwriters Hall of Fame töreninin ise yıl içinde New York’ta düzenlenecek özel bir organizasyonla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

1969 yılında kurulan Songwriters Hall of Fame, popüler müzik tarihine damga vuran eserlerin yaratıcılarını onurlandırıyor. Her yıl sınırlı sayıda ismin kabul edildiği listede, son 50 yılda yer alan sanatçı sayısı 500’ü bile aşmadı.

“MİLYARLARCA İNSANIN HAYATINA DOKUNDULAR”

Bu yılın adaylarını kamuoyuna duyuran Chic grubunun solisti ve Songwriters Hall of Fame Başkanı Nile Rodgers, 2026 listesinin müzik türleri arasındaki çeşitliliği temsil ettiğini vurguladı. Rodgers, “Bu şarkı yazarları, milyarlarca dinleyicinin hayatına dokundu. Onların katkılarını onurlandırmak bizim için büyük bir ayrıcalık” ifadelerini kullandı.

2026 listesinde ayrıca Beyoncé’nin “Single Ladies” ve “Break My Soul” hitlerinin arkasındaki isim Christopher “Tricky” Stewart, Kiss grubunun efsane üyeleri Paul Stanley ve Gene Simmons, “Footloose” ile hafızalara kazınan Kenny Loggins ile Tina Turner’ın klasikleşmiş şarkısı What’s Love Got To Do With It’in yazarları Terry Britten ve Graham Lyle da bulunuyor.

REKORLARLA DOLU BİR KARİYER

Swift, bugüne kadar yayımladığı 12 stüdyo albümü ve dört “Taylor’s Version” yeniden kaydıyla tüm zamanların en çok satan sanatçıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, ilk altı albümünün haklarını geri satın alarak müzik endüstrisinde ses getiren uzun soluklu bir mülkiyet mücadelesini de sonlandırmıştı.

Sanatçının son albümü, Birleşik Krallık’ta 2025 yılının en büyük açılış haftasına imza atarak yalnızca üç günde 304 bin kopya sattı. Swift, kariyeri boyunca kazandığı sayısız ödülün yanı sıra Grammy tarihinde “Yılın Albümü” ödülünü dört kez kazanan ilk sanatçı olarak da adını altın harflerle yazdırdı.