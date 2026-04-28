Bu hamle, sanatçının dijital çağda kimliğini daha güçlü bir şekilde koruma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor ve oyuncu Matthew McConaughey’nin benzer bir hukuki yaklaşımını hatırlatıyor.

Variety’nin haberine göre Swift’in şirketi TAS Rights Management, Cuma günü ABD Patent ve Marka Ofisi’ne üç ayrı başvuru sundu. Başvurular arasında sahnede çekilmiş bir fotoğraf, ayrıca Swift’in son albümü “The Life Of A Showgirl” tanıtımlarında kullanılan iki farklı ses kaydı yer alıyor.

Söz konusu başvurular, fikri mülkiyet avukatı Josh Gerben tarafından tespit edildi. Gerben, bu adımın eğlence sektöründe yapay zekanın sanatçıların sesini ve görünümünü izinsiz şekilde kopyalamasına karşı artan endişelerin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

MCCONAUGHEY’NİN İZLEDİĞİ YOL ÖRNEK ALINIYOR

Geleneksel marka korumaları genellikle bir kişinin sesini, görünümünü veya kimliğini doğrudan korumak için kullanılmıyor. Ancak Matthew McConaughey’nin hukuk ekibinin geliştirdiği yaklaşım, bu tür marka tescillerinin yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklere karşı ek bir yasal zemin oluşturabileceği fikrine dayanıyor.

McConaughey bu stratejiyle 2025 yılında ABD Patent ve Marka Ofisi’nden sekiz farklı marka tescili almayı başarmıştı. Bunlar arasında ünlü “Dazed and Confused” filmindeki “Alright, alright, alright!” repliğinin ses kaydı ve çeşitli görsel-sesli materyaller de bulunuyor.

YAPAY ZEKAYA KARŞI YENİ BİR HUKUK ALANI

Uzmanlara göre bu yaklaşım, yapay zeka çağında kişilik haklarının korunması için alternatif bir yöntem olabilir. ABD’de bazı eyaletlerde kişilik hakları güçlü şekilde korunuyor olsa da, marka hukukunun federal düzeyde geçerli olması daha geniş bir koruma alanı sağlıyor.

Josh Gerben’e göre Swift’in attığı bu adımlar, gelecekte yapay zekaya karşı açılabilecek davalar için bir test niteliği taşıyor. Gerben, Swift’in sesinin tescilli bir marka haline gelmesi durumunda, benzer yapay zeka seslerinin hukuken ihlal sayılabileceğini ifade ediyor.

Benzer şekilde görsel tesciller de Swift’in sahne duruşu, kostümleri ve imajının yapay zeka tarafından taklit edilmesini engelleme potansiyeli taşıyor.

HUKUKİ SÜREÇ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Bu “kendini markalaştırma” yaklaşımı henüz mahkemelerde tam anlamıyla test edilmiş değil. Ancak ileride, sanatçıların tıpkı telif hakkı ihlallerinde olduğu gibi yapay zeka platformlarına karşı doğrudan marka ihlali gerekçesiyle içerik kaldırma talebinde bulunabileceği öngörülüyor.

Örneğin 2025’te Disney’in Google’a gönderdiği ihtarname sonrası Gemini yapay zekasının bazı telifli içerikleri kaldırması, bu tür süreçlerin nasıl işleyeceğine dair önemli bir örnek olarak gösteriliyor.

Gerben, Swift ve McConaughey’nin bu adımlarının marka hukukunun yapay zeka çağında nasıl evrileceğini şekillendirebilecek nitelikte olduğunu söylüyor.

SWİFT HAKKINDA AYRI DAVA

Öte yandan Taylor Swift, Mart ayında Las Vegas merkezli performans sanatçısı Maren Wade tarafından dava edildi. Wade, Swift’in “The Life of a Showgirl” albüm adının kendi tescilli “Confessions of a Showgirl” markasıyla karışıklık yarattığını iddia ediyor.

ABD Patent ve Marka Ofisi daha önce Swift’in aynı ifade için yaptığı başvuruyu, benzerlik ihtimali nedeniyle reddetmişti.