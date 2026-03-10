Tayland hükümeti, Orta Doğu’da artan gerilimin yakıt tedariki üzerindeki baskısını gerekçe göstererek kamu kurumlarında çalışanlara yönelik yeni bir tasarruf kararı aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kamu hizmetlerinde görev yapanlar hariç devlet çalışanlarının evden çalışması talimatı verildi.

YURT DIŞI SEYAHATLERİ DE ASKIYA ALINDI

Karar kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışı konferans ve resmi seyahatlerinin de geçici olarak durdurulması istendi. Hükümet, bu adımla enerji tüketimini ve kamu harcamalarını azaltmayı hedefliyor.

Enerji Bakanlığı da kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik tasarruf önerileri yayımladı. Açıklamada gereksiz elektrikli cihazların kapatılması, asansör ve fotokopi makinelerinin kullanımının azaltılması ve çevrim içi toplantıların teşvik edilmesi çağrısı yapıldı.

GERİLİM ENERJİ PİYASALARINI ETKİLİYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim tırmanmıştı. İran’ın da özellikle Hürmüz Boğazı’nı kullanan ABD ve İsrail bağlantılı gemilere yönelik misilleme hamleleri, boğazdaki ticari gemi trafiğinde düşüşe yol açtı.

Petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar, enerji fiyatlarında yükseliş endişesini artırıyor.