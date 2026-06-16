Kaynak: Haber Merkezi

Tayland'da bir mahkeme, uluslararası insan hakları kuruluşlarının "hukuksuz" olarak nitelendirdiği davada, iki Uygur Türkünü 2015 yılında Bangkok'ta düzenlenen bombalı saldırıdan suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.

DAVA YAKLAŞIK 10 YIL SÜRDÜ

17 Ağustos 2015’te turistlerin yoğun olduğu bir ibadethanenin yakınında gerçekleşen ve 20 kişinin ölümü, 120’den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin dava, yaklaşık 10 yıl sürdü.

Sürecin bu kadar uzamasında özellikle tercüman eksikliği gibi gerekçelerle yapılan sürekli ertelemelerin etkili olduğu belirtildi. Mahkeme kararını temelde telefon kayıtlarına dayandırırken, bağımsız gözlemciler bu delillerin idam cezası gibi geri dönüşü olmayan bir hüküm için yeterli kesinlikte olmadığını vurguluyor.

İŞKENCE VE USUL İHLALİ İDDİALARI GÜNDEMDE



Yargılama süreci ise ciddi hak ihlali iddialarıyla gölgelendi. Sanıklar, gözaltı süresince işkence gördüklerini ve ifade vermeye zorlandıklarını belirterek daha sonra bu ifadelerini geri çektiler. Uluslararası Hukukçular Komisyonu, davanın adil yargılanma ilkeleriyle bağdaşmadığını ve Tayland ceza adalet sistemindeki yapısal sorunları bir kez daha gün yüzüne çıkardığını bildirdi.

ÇİN ETKİSİ VE SİYASİ ARKA PLAN



Uzmanlar, davanın hukuki bir mesele olmanın ötesinde, Tayland’ın 2014 darbesi sonrası iktidara gelen askeri hükümet döneminde Çin ile geliştirdiği yakın ilişkilerin bir sonucu olduğunu değerlendiriyor. 2015 yılında Tayland’ın, Birleşmiş Milletler’in itirazlarına rağmen 100’den fazla Uygur mülteciyi Çin’e zorla iade etmesi ve bu kişilerin Çin’de ağır cezalara çarptırılması, bugünkü kararın arka planındaki en kritik tartışma noktalarından birini oluşturuyor.

Analistler, "Kuşak ve Yol Girişimi" gibi ekonomik projelerin ve artan güvenlik iş birliklerinin, Tayland’ın hukuki kararları üzerinde Çin Komünist Partisi’nin etkisini artırdığına dikkat çekiyor. Öte yandan sanık avukatları, verilen idam kararını kabul etmediklerini ve davayı temyize götürmek üzere hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Uygur meselesi, zorla geri göndermeler ve bölgesel güç dengeleri bağlamında uluslararası kamuoyunun bu dosyayı yakından takip etmeye devam etmesi bekleniyor.