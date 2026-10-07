Kaynak: DHA

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), yaptığı açıklamada sellerin saat 06.00 itibarıyla başkent Bangkok ile 27 eyalette halen devam ettiğini ve yaklaşık 1,15 milyon hanenin afetten etkilendiğini duyurdu. Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 60’a yükseldiği vurgulandı. Tayland Meteoroloji Dairesi de yayımladığı uyarıda, 9-13 Ekim tarihleri arasında ülkenin kuzey, kuzeydoğu, orta, doğu ve güney kesimlerinde şiddetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğini duyurdu.