Tayland'ın Loei eyaletine bağlı Dan Sai'de düzenlenen geleneksel Phi Ta Khon (Hayalet Festivali), renkli maskeler, kostümler ve geçit törenleriyle kutlandı.
Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler
Tayland'ın Loei eyaletine bağlı Dan Sai'de düzenlenen geleneksel Phi Ta Khon (Hayalet Festivali), renkli maskeler, kostümler ve geçit törenleriyle kutlandı.Kaynak: AA
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İşte dikkat çeken festivalden kareler...
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