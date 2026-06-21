Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler

Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler

Tayland'ın Loei eyaletine bağlı Dan Sai'de düzenlenen geleneksel Phi Ta Khon (Hayalet Festivali), renkli maskeler, kostümler ve geçit törenleriyle kutlandı.

Kaynak: AA
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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 1

Tayland'ın Loei eyaletine bağlı Dan Sai'de düzenlenen geleneksel Phi Ta Khon (Hayalet Festivali), renkli maskeler, kostümler ve geçit törenleriyle kutlandı.

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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 2

İşte dikkat çeken festivalden kareler...

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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 3
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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 5
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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 6
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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 9
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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 10
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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 11
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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 12
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Tayland'da Phi Ta Khon Festivali'nden renkli görüntüler - Resim: 13
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