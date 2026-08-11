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Kaynak: AA

NBT WORLD kanalının haberine göre, hükümetin aldığı düzenleme, resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiriyle kamuoyuna duyuruldu.

Bildiride, 1947 tarihli Silah Yasası'nın 6. ve 57. maddelerinden doğan yetkiye dayanılarak yeni ruhsat başvurularının bir yıl süreyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, kamu düzeninin korunması, şiddet riskinin düşürülmesi ve toplumdaki güven duygusunun yeniden oluşturulması amacıyla alındığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı da yerel yönetimlere, silah edinme ruhsatı başvurularında yürütülen güvenlik incelemeleri ile geçmiş kontrollerinin daha kapsamlı yapılması yönünde talimat verdi.

Bununla birlikte, ruhsat sahibi kişilerin silah bulundurmaya ilişkin yasal kurallara uyup uymadığının denetlenmesine yönelik kontrollerin artırılması kararlaştırıldı.

Yeni düzenleme kapsamında ruhsatlı silahların konutlarda muhafaza edilmesi gerekecek. Geçerli bir hukuki gerekçe bulunmadan silahların kamuya açık alanlarda taşınması halinde ise hapis ve para cezası uygulanacak.

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki Debsirin Nonthaburi Okulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Emniyet yetkilileri, saldırının ardından intihar eden 14 yaşındaki şüphelinin okulda öğrenci olduğunu açıklarken, evde yapılan aramada büyükannesi ve büyükbabasının da cansız bedenlerinin bulunduğunu bildirmişti.