Tayland’daki bir milli parkta, kamp alanında yaşanan trajik bir olayda 69 yaşındaki turist Jirathachai Jiraphatboonyathorn hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, turist sabah saat 05.30 sularında çadırının yakınında yürüyüşe çıkarken bir fil ile karşılaştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, orman sınırının dışında dolaşan fil, Jirathachai Jiraphatboonyathorn’u hortumuyla yakalayarak yere savurdu ve üzerine basarak ezdi.

Diğer kampçılar, güvenlik endişesi nedeniyle olaya müdahale etmedi. Turist, çadırından yaklaşık 20 metre uzaklıktaki olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bölgeye sevk edilen milli park görevlileri ve polis ekipleri, fili alandan uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, turistin uzuvlarında kırıklar ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Olay, Tayland’daki doğa ve turizm güvenliği açısından endişe yaratırken, yetkililer ziyaretçilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.