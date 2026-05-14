Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tayland’ın kuzeydoğusunda keşfedilen dev fosiller bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

İngiltere’deki University College London öncülüğündeki araştırma ekibi, yeni keşfedilen türün Güneydoğu Asya’daki en büyük uzun boyunlu otçul dinozorlardan biri olduğunu duyurdu.

10 FARKLI FOSİL İNCELENDİ

Araştırma ekibi, Chaiyaphum bölgesinde gün yüzüne çıkarılan 10 farklı fosil kalıntısını detaylı şekilde analiz etti.

Bulunan kalıntılar arasında yaklaşık 1,78 metre uzunluğunda bir bacak kemiğinin de yer aldığı belirtildi.

YENİ TÜRÜN ADI BELLİ OLDU

Bilim insanları yeni türe “Nagatitan chaiyaphumensis” adını verdi. Araştırmacılar, yaklaşık 27 ton ağırlığındaki dev canlının 100 ila 120 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığını açıkladı.

'TAYLAND’IN SON DEVİ'

Çalışmanın başyazarı ve University College London doktora öğrencisi Thitiwoot Sethapanicsakul, keşfedilen türün Diplodocus ve Brontosaurus gibi uzun boyunlu dev otçulları kapsayan “sauropod” ailesine ait olduğunu söyledi.

Sethapanicsakul, “Tayland’ın son devi” olarak tanımladığı dinozorun yaklaşık 27 metreye ulaştığını ifade etti.

MAVİ BALİNAYLA BENZER BOYUTTA

Araştırmacılar, yeni keşfedilen türün yetişkin bir mavi balina ile benzer boyutlarda olduğunu belirtti.

ÇALIŞMA BİLİM DERGİSİNDE YAYIMLANDI

Keşifle ilgili bilimsel çalışmanın detayları Scientific Reports dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar bölgede yeni fosil araştırmalarının devam edeceğini açıkladı.