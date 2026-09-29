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Tayland genelinde 16 Eylül'den bu yana etkisini sürdüren muson yağmurları büyük bir felakete dönüştü. Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, başkent Bangkok başta olmak üzere ülke genelindeki 29 bölgede yaşanan sel felaketi 940 bin 300 hanede yaşayan 2 milyon 602 bin 309 kişiyi doğrudan etkiledi. Yaşanan taşkınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.

Arama kurtarma ve yardım ekipleri, sular altında kalan yerleşim yerlerinde tahliye operasyonlarına hız kesmeden devam ederken evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için ülke çapında 233 geçici barınma merkezi faaliyete geçirildi.

ANİ SEL VE HEYELAN TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Meteoroloji yetkilileri ülke genelinde yağışların kademeli olarak etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etse de kritik bölgeler için uyarılarını yineledi. Özellikle nehir yataklarına yakın dağ eteklerinde ve alçak havzalarda ikamet eden vatandaşlar, devam eden lokal yağışların tetikleyebileceği ani sel, taşkın ve heyelan riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ülkenin belirli kesimlerinde olumsuz hava koşulları etkisini hissettirmeye devam ediyor.