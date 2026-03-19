Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre; Tayland'da 8 Şubat'ta Temsilciler Meclisi, erken genel seçimlerin ardından yeni başbakanı seçmek üzere oylama gerçekleştirdi.
Temsilciler Meclisinde yapılan açık oylama neticesinde, Anutin 293 oy alırken, rakibi Halk Partisi lideri Natthaphong Ruengpanyawut 119 oyda kaldı.
Anutin, 499 üyeli Meclisteki oylamada salt çoğunluğu alırken, Tayland başbakanı olarak yeniden seçildi.
Meclis Başkanı Sophon Zaram, oylama sonucunu onaylanmak üzere Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a takdim edecek. Kraliyet onayının ardından yeni hükümetin kurulma süreci resmen başlayacak.