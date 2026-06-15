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Kaynak: İHA

Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43) ile din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) arasında, kahvaltı sırasında Aslıhan Bulak'ın kendisinden habersiz şekilde babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Bulak, evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği alarak 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş etti.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Daireden gelen silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Orhan Bulak'ı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Daireye giren sağlık ekipleri, Cafer Tayyar Öztürk'ü salonda, kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ı ise balkonda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı koca, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Orhan Bulak'ın işlemleri tamamlandı. Bulak'ın emniyetteki ifadesinde, mayıs ayında eşiyle aralarında çıkan tartışmanın ardından Aslıhan Öztürk Bulak'ın Bursa'da yaşayan babasının evine gittiğini, kendisinin de peşinden giderek eşi ve kayınpederini Antalya'ya dönmeye ikna ettiğini söylediği öğrenildi. Bulak'ın, olay günü eşinin isteğiyle Bursa'ya tayininin çıktığını öğrenmesi üzerine çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilen Orhan Bulak, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bulak, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.