Almanya 3. Ligi’nde Stuttgart II forması giyen Efe Korkut, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, La Liga temsilcisi Athletic Bilbao’ya transfer oldu.

EFE KORKUT KULÜBÜN BASK POLİTİKASINA UYUYOR

Athletic Bilbao, yalnızca Bask bölgesi kökenli ya da bu kültürel bağa sahip futbolcuları kadrosunda bulundurma geleneğiyle biliniyor. San Sebastian doğumlu olan Efe Korkut, bu kriteri karşılaması nedeniyle kulübün transfer stratejisine uygun bir profil çiziyor.

STUTTGART ALTYAPISINDAN LA LIGA’YA

Futbol eğitimini Stuttgart altyapısında alan Efe Korkut, son olarak Stuttgart II takımında forma giydi. Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan genç oyuncu, merkezde hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak da oynayabiliyor.

TÜRKİYE ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA OYNUYOR

Efe Korkut, Türkiye alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor. Athletic Bilbao'ya transferi sonrası genç oyuncunun gelişiminin nasıl ilerleyeceği şimdiden merak konusu oldu.