Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdiği için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı. Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, "Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle fiilen tutuklu bulunan müvekkilimin, sağlığında geriye dönüşü olmayan hasarlar oluşmaması için bir an önce tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yeniden yargılama kararının yerel mahkeme heyetince uygulanmamasıyla başlayan hukuki kriz, hayati bir krize haline gelmiştir. Bugüne dek her türlü hukuki yolu kullandık, kullanacağız. Ancak yasaların uygulanmasını bir kez de buradan zorunlu olarak talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

'BİRAN ÖNCE UYGULANMALI'

Tayfun Kahraman'ın durumuna ilişkin açıklama yapan avukat Cansu Çiftçi şunları kaydetti:

"Müvekkilim Tayfun Kahraman’ı az önce hastanede ziyaret ettim. Kendisi geçirmekte olduğu MS atağı nedeniyle tedavi edilmek üzere hastaneye yatırılmıştır. Müvekkilim her zamanki güçlü duruşunu korusa da, sağlık durumunun vahameti ortadadır. Geldiğimiz aşamada Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle fiilen tutuklu bulunan müvekkilimin, sağlığında geriye dönüşü olmayan hasarlar oluşmaması için bir an önce tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yeniden yargılama kararının yerel mahkeme heyetince uygulanmamasıyla başlayan hukuki kriz, hayati bir krize haline gelmiştir. Bugüne dek her türlü hukuki yolu kullandık, kullanacağız. Ancak yasaların uygulanmasını bir kez de buradan zorunlu olarak talep ediyoruz. Bir an önce Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalı."