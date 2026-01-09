Gezi davasından 18 yıl hapis cezası verilen şehir plancısı Tayfun Kahraman 2 Ocak tarihinde cezaevinde geçirdiği MS atağı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Kahraman'ın avukatı Cansu Çifçi, Kahraman’ın bir bacağında güç kaybı yaşadığını, yürürken zorlandığını ve felç kalma riskinin bulunduğunu söyledi.

Meriç Demir Kahraman hastanede eşi Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'ın kendisine, "Meriç, ben evimizin nasıl bir yer olduğunu unuttum” dediğini söyledi.

'BİZ BUNU NEDEN YAŞIYORUZ'

"Bugün Tayfun’u hastanede görme fırsatım oldu. Hassasiyetleri için Adalet Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm devlet kurum ve yetkililerine, hastane yönetimine ve tüm sağlık personeline tekrar çok teşekkür ediyorum.

Tayfun’un geçirdiği akut MS atağı nedeniyle hastanedeki 8. gününde yüksek doz kortizon yüklemesi tedavisi devam ediyor.

Bugün Tayfun’a “hapisten eve gelecekken hastaneye gelmiş olmanın” nasıl hissettirdiğini sorduğumda bana “Meriç, ben evimizin nasıl bir yer olduğunu unuttum” diye cevap verdi… Sarıldım kaldım Tayfun’a..

Allah aşkına, biz bunu neden yaşıyoruz?

Neden Anayasa Mahkemesi’nin kararı uygulanmıyor?

Tayfun neden evimizi hatırlayamaz hale geldi?

Neden?"