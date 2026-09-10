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Tayfun Kahraman, dün avukatları aracılığıyla kamuoyuna yansıyan boşanma sürecine ilişkin bugün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"MERİÇ DEMİR İLE EVLİLİK AKDİMİZ SONA ERDİ"

Kahraman, Meriç Demir ile evlilik birliklerini karşılıklı olarak bitirdiklerini bildirdi. Kahraman, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Aldığımız ortak karar sonucu bugün görülen duruşmada Meriç DEMİR ile evlilik akdimizi sona erdirdik. Mahremiyetimizin korunması hususunda duyduğumuz hassasiyete ilişkin anlayışınız için teşekkür ederim. Silivri’den sevgi ve selamlarımla."

NE OLMUŞTU?

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir, kamuoyuna yansıyan boşanacakları yönündeki iddiayı doğrulamış, İki ismin avukatları tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Müvekkilimiz Meriç DEMİR ve eşi Tayfun KAHRAMAN mutabık olarak evlilik birliklerini sonlandırmaya karar vermişlerdir. Her ne kadar basın yasağı ve gizli celse talepli bir dava ikame etmiş olsak da maalesef mahremiyeti korumamız mümkün olmamıştır.

Bu nedenle bu açıklamayı yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Değerli basın mensupları başta olmak üzere herkesten sürece saygı ile yaklaşılmasını, müvekkilimiz Meriç DEMİR adına rica ediyoruz."